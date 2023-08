Radfernfahrt: Vogtländer schicken Teilnehmer der Grenzsteintrophy los

Mit Gastfreundschaft im Dreiländereck ist die Radfernfahrt Grenzsteintrophy am Wochenende in Pabstleithen gestartet. Der Kleintierzüchterverein Tiefenbrunn/Pabstleithen stellte Quartier und Versorgung für 13 Teilnehmer, darunter zwei Frauen, der Tour entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Die Teilnehmer wurden am Samstagmorgen durch...