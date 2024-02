Resolution beschäftigt Gemeinderat Bösenbrunn

Der Vorstoß von Land schafft Verbindung für den Mittelstand ist am Dienstag Thema. Bad Elsters befindet am Mittwoch unter anderem zum Sonntagseinkauf.

Die Resolution des Mittelstands an die Bundesregierung ist am Dienstagabend Thema im Gemeinderat Bösenbrunn. In öffentlicher Sitzung ab 18.30 Uhr im Speisesaal des Kinderhauses Regenbogen in Bobenneukirchen wird über den Vorstoß des Vereins Land schafft Verbindung Sachsen informiert. Weitere Themen sind Rittergut Bösenbrunn, Gemeindefriedhof...