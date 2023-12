Retter der eigenen Garage: So wird in Markneukirchen aus einem DDR-Konstrukt richtiges Eigentum

Bei Tausenden Garagen im Land gilt es, Grundstück und Gebäude zusammenzubringen. Lösungen von der Stange gibt es dabei nicht. Doch wo engagierte Menschen an einem Strang ziehen, gelingt ein Neustart.

Es ist ein schöne Überraschung an diesem Vormittag. Als Peter Lorenz, Siegfried Kobel und Michael Roth zu ihren Garagen laufen, stapfen die drei Männer auf der Rudolf-Schuster-Straße in Markneukirchen durch ordentlich Schnee. Dass es nicht so leicht sei in ihre Garage der Gemeinschaftsanlage Platten zu kommen, das ist in diesem Moment ihre...