Ritter Rost, Drache Koks und ein Gespenst sorgen für Spaß in Oelsnitz

Schüler des Vogtlandkonservatoriums haben in Zusammenarbeit mit der Grundschule "Am Stadion" Oelsnitz am Sonntag in der Katharinenkirche Oelsnitz das Musical "Ritter Rost und das Gespenst" aufgeführt. Eine Szene mit Jacob Scholz als Ritter Rost. Foto: Eckhard Sommer