Rittergut Bösenbrunn: Warum die Architektin mit Kuchen nachhilft

Die Dachdeckerarbeiten am denkmalgeschützten Bau dauern an. Voraussichtlich bis Weihnachten steht das Gerüst. Aber bei einer Nachricht fiel der Gemeinde als Bauherr ein Stein vom Herzen.

Damit es mit den Dachdeckerarbeiten am Rittergut Bösenbrunn so schnell als möglich vorwärts geht, greift Architektin Angelika Kern zu ungewöhnlichen Mitteln. „Ich backe einen Kuchen, damit die Bauleute fröhlich sind“, erzählte die Dresdnerin in öffentlicher Ratssitzung. Bei allem Versüßen der Baustelle: Dass die Arbeiten aus dem...