Ritterschlag: Klingenthaler spielen beim Dixieland-Festival in Dresden

Am Wochenende in Bad Elster, zu Pfingsten in Dresden: Die Brasssocks aus Klingenthal unter der Leitung von Niklas Liebscher haben sich einen Namen gemacht.

Klingenthal/Bad Elster Die Zeit scheint wie im Fluge verstrichen zu sein, da Mitte September 2020 ein illustrer Klangkörper namens Brasssocks bei einer Veranstaltung am Meiselteich in Klingenthal seine Visitenkarte zum ersten Mal abgab und schon damals für Aufsehen sorgte. 13 junge Musikerinnen und Musiker die ihrem Namen alle Ehre machten:...