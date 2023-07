Sächsischer Verbandswandertag kommt im Juni 2024 nach Klingenthal

Am 15. Juni 2024 ist Klingenthal Gastgeber für den 18. Verbandswandertag des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes. Oberbürgermeisterin Judith Sandner (Freie Wähler) gab den in Schwarzenberg empfangenen Staffelstab weiter an Peter Meisel vom Wandersportverein Klingenthal, der die Organisation übernehmen wird.