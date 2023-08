Sasha berührt in Bad Elster die Herzen seiner Fans

Zum ersten Mal trat der bekannte Popsänger im Vogtland auf. In Bad Elster präsentierte Sasha das Beste aus seiner Karriere. Warum das Konzert für eine Besucherin besonders emotional war.

Das fast ausverkaufte Konzert von Sänger Sasha in Bad Elster konnte fröhlicher und stimmungsvoller kaum sein. Der Interpret des bekannten Hits „If You Believe“ tat sichtlich alles dafür, um die Stimmung im Naturtheater am Samstagabend in die Höhe zu treiben.