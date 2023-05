Schadstoff-Mobil kommt am Freitag

Schöneck/Mühlental.

Das Schadstoffmobil des Vogtlandkreises kommt am Freitag nach Schöneck. Sonderabfälle werden von 16.30 bis 17 Uhr am Standort des Wertstoffcontainers Am Alten Söll angenommen. Von 17.15 bis 17.45 Uhr steht das Mobil am Parkplatz der Feuerwehr an der Geschwister-Scholl-Straße. Bereits ab heute erfolgt eine Schrottentsorgung in der Gemeinde Mühlental. Die Container stehen im Ortsteil Saal am Gasthaus, in Hermsgrün gegenüber dem Gasthof Schiller und in Wohlbach am Mehrzweckgebäude. Abgeholt werden die Container am Montag. (tm)