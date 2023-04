Schlechte Karten für die Bennewitz

Nach Hinweisen auf den problematischen Zustand der Bennewitz-Anlagen in Markneukirchen ist eine Debatte entbrannt, was die Stadt leisten kann und was nicht. Bürger hatten den Zustand des stadtnahen Weges kritisiert, von "kaum noch zu laufen", "Chaos" und "Verkommen" eines einst gepflegten Areals war die Rede.