Schönecker Wahl: "Freie Presse" lädt zur Kandidaten-Tour auf den Moosmännlein-Weg

Mit Blick auf die Wahl am 11. Juni soll es nun für die Schönecker Bürger die Möglichkeit geben, am Abend des 2. Juni bei einer kleinen Wanderung oder Spaziergang auf dem Moosmann-Weg mit Stefanie Schuster und Andy Anders ins Gespräch zu kommen und in zwangloser Atmosphäre beide Kandidaten zu ihren Wahlvorhaben zu befragen. Die Tour wird 17.30 Uhr am Ifa-Hotel "Hohe Reuth" beginnen und über die Ski- und Bikewelt sowie den Stadtpark - zu beiden Standorten gibt es unterschiedliche Meinungen die künftige Entwicklung betreffend - in die Stadt führen.

Die Idee für den Moosmann-Weg hatte Michael Hecht, der frühere Geschäftsführer der städtischen Dienstleistungs- und Tourismusgesellschaft (DLT). In die Tat umgesetzt wurde das Vorhaben durch die Stadt mit Unterstützung Werbeagentur J+J Media Klingenthal sowie der Firma Naturholz Kästner aus Colditz, die die Spielgeräte und Gebäude baute. Eingeweiht wurde der als Familientour konzipierte Moosmann-Weg am Pfingstmontag im vergangenen Jahr mit vielen Gästen. Die Kosten beliefen sich auf rund 94.000 Euro.

Zwei weitere Moosmann-Wege geplant