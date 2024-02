Schulkomplex Schöneck: Kurzfristige Lösung für mehr Sicherheit steht

Für das seit langem bestehende Verkehrsproblem an der Bushaltestelle gibt es einen Plan. Die Stadt sucht weiter nach einer Lösung für einen Parkplatz.

Im Bereich der Mangelsdorfstraße am Schulkomplex in Schöneck soll auf dem bisherigen Parkstreifen als kurzfristige Lösung eine Hol- und Bringezone für den Schülertransport eingerichtet werden. Darüber informierte Bürgermeister Andy Anders (parteilos) im Stadtrat. Die Bushaltestelle an der Schule hat sich zu einem Verkehrsknotenpunkt für...