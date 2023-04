Sechs Tipps: Hexenfeuer im Vogtland mit dem gewissen Etwas

In fast jedem Ort in der Region lodern am Sonntagabend die Feuer. Es locken Lampionumzüge, Stockbrot-Schmaus und Geselligkeit - und in einigen Fällen sogar noch mehr. Die "Freie Presse" hat sechs ganz besondere Walpurgis-Events herausgesucht.

Walpurgisnacht für die ganze Familie: In den Plauener Weberhäusern beginnt die Walpurgisnacht schon am Tag, genau genommen am Sonntag ab 14 Uhr. Rund um die urigen Häuschen am Mühlgraben sowie im Handwerkerhof steigt ein Familienfest für kleine Hexen und Geister. "Wir möchten diesen besonderen Tag mit einem Fest für Kinder, ihre Eltern, Großeltern... Walpurgisnacht für die ganze Familie: In den Plauener Weberhäusern beginnt die Walpurgisnacht schon am Tag, genau genommen am Sonntag ab 14 Uhr. Rund um die urigen Häuschen am Mühlgraben sowie im Handwerkerhof steigt ein Familienfest für kleine Hexen und Geister. "Wir möchten diesen besonderen Tag mit einem Fest für Kinder, ihre Eltern, Großeltern...