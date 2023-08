Seifenblasen, Akrobatik und jede Menge Musik

Mit Musik und Show-Einlagen wurde am Samstag in Bad Brambach das 29. Lampionfest gefeiert. Am Abend war die Atmosphäre rund um den Teich an der Festhalle besonders stimmungsvoll.

Am Samstagnachmittag gab es zum 29. Lampionfest an der Festhalle Bad Brambach Regenbogen gleich dutzendfach zu bestaunen. Sie spannten sich allerdings nicht am Himmel, nachdem sich das zeitweilige Nass erbarmt und verzogen hatte, sondern schwebten durch die Luft: Seifenblasen. Kinder hatten einen Heidenspaß daran, nach ihnen zu haschen, und...