Seifenkisten rollen in Schöneck

Es ist einer der Höhepunktes jedes Frühjahr in Schöneck: Das Seifenkistenrennen, welches kommenden Sonntag ab 15 Uhr wieder startet. Los geht es an der Sparkasse in Richtung Sohrstraße. Start ist von einer Rampe aus. Zugelassen sind Seifenkisten ohne Antrieb, und zur Sicherheit sollte jede Seifenkiste auch eine Bremse haben....