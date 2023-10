Senior feiert in Schöneck seinen 100. Geburtstag

Soldat, Landwirt und Bergmann: Max Steger hat am Mittwoch gefeiert. In den 100 Jahren hat er viel erlebt. Aber etwas hat er nicht für möglich gehalten.

In dem Korridor, der zum Zimmer von Max Steger führt, hängt ein Spruch: „Das Gestern ist Geschichte, das Morgen ist ein Rätsel, das Heute ist ein Geschenk.“ Er liest sich wie die Zusammenfassung seines Lebens, das vor 100 Jahren begann. Max Steger war an seinem Ehrentag am Mittwoch nicht allein, saß umringt von seinen lieben Nichten und...