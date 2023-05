Serie von Einbrüchen geht weiter: Erneut E-Bike in Markneukirchen gestohlen

Erneut meldet die Polizei einen Einbruchsdiebstahl aus dem oberen Vogtland. Zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh wurde aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Markneukirchen ein E-Bike der Marke Giant in den Farben Gold, Grün und Schwarz gestohlen.