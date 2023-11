Sirenen an Kreis abgeben: Adorf sagt Ja, Mühlental zögert

Räte beschäftigen sich mit Themen der einheitlichen Sirenentechnik im Vogtlandkreis und der geplanten Umrüstung der Warnanlage auf digitale Geräte.

Die Stadt Adorf überträgt ihre Sirenenanlage an den Vogtlandkreis, Mühlental zögert noch bei diesem Schritt für die Anlagen Elstertal, Tirschendorf und Wohlbach. Die Übertragung geschieht vor dem Hintergrund, dass der Kreis einheitliche Technik in eigenem Besitz haben will - überall digitale Geräte. Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (SPD)...