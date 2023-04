Skatclub lädt zu zwei Turnieren ein

Oelsnitz.

Der Skatclub Oelsnitz lädt am Montag, 1. Mai zum Dreiländerskat nach Oelsnitz ein. Beginn ist 14 Uhr im Vereinsheim der Gartensparte Stephanstraße. Der erste Preis sind 100 Euro, weitere Preise richten sich nach der Teilnehmerzahl. Gespielt werden zweimal 48 Spiele. Bereits am Freitag, 28. April ist ab 18.30 Uhr Preisskat an gleicher Stelle. Anmeldungen fürs Turnier sind von 17.30 bis 18.15 Uhr möglich. (hagr)