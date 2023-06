So erobert Beatrice Egli im Naturtheater Bad Elster die Herzen der Vogtländer

Es war eine Party, die man nicht so schnell vergessen wird. Das Konzert von Beatrice Egli am Samstag im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster konnte stimmungsvoller kaum sein. Langanhaltende Sprechgesänge seitens des Publikums, großer Jubel, viele schwenkende Arme und ausgelassene Stimmung bereiteten auch der Künstlerin einen besonderen Abend.