Sommerbilanz: Sehr warm und im August sehr nass

Im letzten Sommermonat fiel in Plauen mehr Regen als in Morgenröthe-Rautenkranz. In Plauen gab es insgesamt 14 Tage über 30 Grad.

Der Sommer 2023 lag in Plauen rund 2,7 Grad Celsius über dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Das konstatierte Werner Friedel aus Taltitz mit Blick auf die langjährigen Wetterbeobachtungen. Demnach lag im Juni, Juli und August die mittlere Temperatur bei 18,4 Grad Celsius. In den Jahren zwischen 1961 und 1990 waren es 15,7 Grad gewesen. Damit...