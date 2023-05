Sonderausstellung zum Traktorentag

Landwüst.

Das Vogtländische Freilichtmuseum lädt am morgigen Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum Traktorentag am Museumsstandort Landwüst ein. Ein Höhepunkt ist 14.30 Uhr der Traktorenkorso durch Landwüst. Im Untergeschoss der Kulturtenne wird zudem die erste "Überraschungsausstellung" des Jahres zu sehen sein: Pauline Frohnert, Museologiestudentin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, hat im Zuge ihres Einführungspraktikums im Museum eine Sonderschau erarbeitet, in der aufgrund der kompletten Lehrlingsunterlagen eines Traktoristenlehrlings aus Adorf von 1960 bis 1962 ein Einblick in die Lebenswelt in der Landwirtschaft vor mehr als 60 Jahren gegeben wird. (hagr)