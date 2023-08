Spektakel in Ebersbach: „Das Stoppelfeldrennen ist unsere Formel 1!“

Eine spektakuläre Veranstaltung erlebten am Samstag rund 2000 Schaulustige beim 11. Stoppelfeldrennen in Ebersbach. Teilnehmer aus Sachsen und Tschechien gingen mit 44 Fahrzeugen an den Start.

Ebersbach Es gibt Feste und Veranstaltungen, die zwangsläufig zu einer bestimmten Zeit im Kalender stehen, weil sie sonst keinen Sinn machen: Weihnachtsmärkte, Apfelfeste, Pilzwanderungen zum Beispiel. In die Aufreihung gehört unbedingt auch das Stoppelfeldrennen in Ebersbach. Denn erst wenn Getreide, Mais oder Raps vom Acker sind, kann es...