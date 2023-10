Sperrung der B 283 in Zwota: Das ändert sich im Busverkehr ab 4. Oktober

Wer in der Region auf den Bus angewiesen ist, muss sich in den kommenden Tagen gründlich informieren. Veränderungen gibt es tageweise.

Aufgrund der Sperrung der Markneukirchner Straße in Zwota muss der Busverkehr um Zwota von Mittwoch bis Freitag sowie am 9. und 10. Oktober umgestellt werden. Zum Sommer-Grand-Prix am Wochenende wird die reguläre Fahrweise wiederhergestellt, so dass die Bedienung der Vogtland-Arena durch die Linie 30 Bad Elster – Klingenthal ermöglicht wird.