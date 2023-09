Sportler mit Tränen in den Augen: Ringerarena Markneukirchen zwei Jahre nach Brandkatastrophe wiedereröffnet

Zum Festakt war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gekommen. Am Freitag öffnet die wiederaufgebaute Ringkampfarena bei einem Tag der offenen Tür.

Einigen der vielen Helfer und Funktionäre des AV Germania Markneukirchen standen am Dienstagnachmittag Tränen in den Augen. Denn der Wiederaufbau der Ringkampfarena an der Schützenstraße war ein unbeschreiblicher Husarenritt, der nun ein gutes Ende fand. Nach dem Brand vor zwei Jahren, der die nahezu neu errichtete Arena in Schutt und Asche...