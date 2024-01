Stadion-Grundschule, Vogtlandsporthalle, Schlossjubiläum: Das sind die Top-Vorhaben von Oelsnitz in diesem Jahr

Nach den Winterferien haben die Mädchen und Jungen der Grundschule Am Stadion wieder in ihrem angestammten Schulgebäude Unterricht. Dieser Umzug zieht bis zum Sommer zwei weitere nach sich.

Das Finale des Jahres: Endspurt für die seit vielen Jahren laufende Sanierung von Kindereinrichtungen in Oelsnitz. Erster wichtiger Termin sind dabei die Winterferien. Dann zieht die Grundschule Am Stadion wieder in ihr angestammtes Gebäude. Die Mädchen und Jungen wurden zuletzt in der benachbarten Kita unterrichtet. Die Generalsanierung der...