Stadträte vergaben mehrere Bauaufträge

Oelsnitz.

Die Oelsnitzer Stadträte vergeben zu ihrer Sitzung am morgigen Mittwoch je drei Bauaufträge für die Sanierung der Grundschule Am Stadion samt Turnhalle sowie der Vogtlandsporthalle. In der öffentlichen Beratung ab 18 Uhr geht es auch um Planungsleistungen für ein Radverkehrskonzept für das Gebiet der Stadt sowie der Gemeinde Eichigt. Es gibt eine Bürgerfragestunde, und es wird über vier Anträge der Ratsfraktion Freie Oelsnitzer Bürgerschaft entschieden. (hagr)