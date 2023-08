Stars geben sich in Bad Elster die Klinke in die Hand

Schauspieler Tom Schilling, das Herbert Pixner Projekt und Synchronsprecher-Legende Christian Brückner drückten den Jazztagen in Bad Elster ihren Stempel auf. Drei Shows, die unterschiedlicher kaum sein konnten.

Die 19. internationalen Jazztage in Bad Elster waren am Wochenende geprägt von drei Top-Acts und einem Programm voller künstlerischer Gegensätze. Am Freitagabend stand der preisgekrönte Schauspielstar Tom Schilling zum ersten Mal auf der Bühne des gut gefüllten König-Albert-Theaters. Dort zeigte er, was er auch musikalisch draufhat. Der...