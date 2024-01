Start mit Vollgas: Markneukirchen bringen wichtige Bauvorhaben für 2024 auf den Weg

Eine Adorfer Firma kauft die denkmalgeschützten Häuser Bismarckstraße 7 und 9. Mit dem neuen Freibad-Eingang oder der Fotovoltaikanlage für die Kunstwerkstatt fallen weitere wichtige Entscheidungen.

In Markneukirchen wird zu Jahresbeginn nicht lange gefackelt, sondern gleich zu mehreren wichtigen Bauvorhaben 2024 entschieden. So will eine Firma aus Adorf die denkmalgeschützten Häuser Bismarckstraße 7 und 9 in Markneukirchen kaufen. „Das ist nur zu begrüßen“, freut sich Stadtrat Christoph Uebel (CDU) über das Interesse an den...