Straße zwischen Oelsnitz und Eichigt vor Verkehrsfreigabe

Nach mehrmonatigen Bauarbeiten soll ab Freitagnachmittag der Verkehr wieder rollen.

Die Staatsstraße Oelsnitz-Eichigt wird nach mehrmonatigen Bauarbeiten am Freitag ab etwa 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte Franz Großmann von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage mit. An der Staatsstraße 308 war seit Mai in vier Abschnitten unter Vollsperrung gebaut worden, zuletzt...