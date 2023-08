Straßenreinigung in Oelsnitz: OB beklagt Missetaten

Halteverbotsschilder würden weggedreht oder weggenommen, sagt Stadtoberhaupt Horn. Aber es gibt auch eine positive Entwicklung.

In der Stadt Oelsnitz gibt es Ärger, dass sich Unbefugte an den für die Fahrt der Kehrmaschine aufgestellten Halteverbotsschildern vergreifen. „Immer wieder werden Schilder verdreht oder weggenommen. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Eingriff in den Straßenverkehr, der unter Umständen mit empfindlichen Strafen geahndet wird“,...