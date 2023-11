Stützmauer in Bobenneukirchen muss gebaut werden

Die Gemeinde will den Bereich an der Straße An der Hohle sanieren. Ein Fragezeichen steht hinterm Mauerteil, der auf Privatgrund der Kaplanei steht.

Die Gemeinde Bösenbrunn hat Handlungsbedarf an der Stützmauer am früheren Gebäude der Kaplanei am Bobenneukirchener Dorfplatz. Direkt an der Mauer verläuft die öffentliche Straße An der Hohle. Nach einem Ortstermin mit Michael Pernak vom Tiefbauamt der Stadt Oelsnitz wurden die Kosten für den kommunalen Abschnitt der Mauer auf 20.000 bis... Die Gemeinde Bösenbrunn hat Handlungsbedarf an der Stützmauer am früheren Gebäude der Kaplanei am Bobenneukirchener Dorfplatz. Direkt an der Mauer verläuft die öffentliche Straße An der Hohle. Nach einem Ortstermin mit Michael Pernak vom Tiefbauamt der Stadt Oelsnitz wurden die Kosten für den kommunalen Abschnitt der Mauer auf 20.000 bis...