Tag der offenen Tür in Demenzberatungsstelle

Am Freitag wird in Adorf von 14 bis 17 Uhr in die Beratungs- und Kontakstelle für Demenz nach Erhalt der Diagnose eingeladen.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt am Freitag die Beratungs- und Kontaktstelle für Demenz nach Erhalt der Diagnose in Adorf ein. Er findet von 14 bis 17 Uhr am Sitz der Anlaufstelle im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt Schillerstraße 23 ein – und zwar in der Begegnungsstätte im Erdgeschoss. Es finden Vorträge über Kommunikation... Zu einem Tag der offenen Tür lädt am Freitag die Beratungs- und Kontaktstelle für Demenz nach Erhalt der Diagnose in Adorf ein. Er findet von 14 bis 17 Uhr am Sitz der Anlaufstelle im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt Schillerstraße 23 ein – und zwar in der Begegnungsstätte im Erdgeschoss. Es finden Vorträge über Kommunikation...