Teich am Friebuser Weg wird gebaut

Markneukirchen.

Die Stadt Markneukirchen lässt den Teich am Friebuser Weg als wichtige Löschwasserentnahmestelle in der Splittersiedlung Friebus instandsetzen. Zunächst war bereits 2022 vorgesehen, die Teichsohle zu entschlämmen und den Uferbereich zu roden, damit der Teich wieder über genügend Löschwasser verfügt. Dabei wurde festgestellt, dass der Teichdamm undicht ist. Daher wurde voriges Jahr nur gerodet und der Teich trockengelegt. In den nun für 25.400 Euro an die Firma UTR Schönbrunn vergebenen Arbeiten werden die Ablagerungen beseitigt, der Teich neu abgedichtet und ein Mönchbauwerk auf dem Ablauf errichtet. Nach den Arbeiten wird der Sportfischerverein Petri 1971 Wernitzgrün den Teich weiter bewirtschaften. (hagr)