Tirpersdorf sucht Lösung zum Spielplatz für Hort und Kita

Es wird konkret bei der Gestaltung des Spielplatzes in den Außenanlagen für Hort und Kindertagesstätte Tirpersdorf. Laut Bürgermeister Ralph Six (parteilos) gibt es sowohl für die Spielgeräte als auch den Fallschutz zwei Varianten. Bei den Geräten ist eine Option, auf recycelten Kunststoff zu setzen. So hält es die Gemeinde Werda, die wie...