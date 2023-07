Trauer um Adorfer Naturschützer Volkhard Schulze

Trauer um den langjährigen Naturschützer Volkhard Schulze aus Adorf: Der viele Jahre in Betreuung, Pflege und Publikation von Schutzgebieten wie dem Zeidelweidetal zwischen Adorf und Bad Elster tätige Wahl-Vogtländer ist mit 84 Jahren gestorben. Der 1939 in Leipzig geborene, in Schöneck aufgewachsene Schulze war gelernter Landwirt und...