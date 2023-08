Trotz großer Hitze: Oelsnitz verteidigt Genehmigung für Feuerwerke

Am Wochenende durften per Ausnahmeregelung für Schulanfänger in Raasdorf und der Gemeinde Eichigt so gefeiert werden. Daran hatte es Kritik gegeben.

Der Oelsnitzer OB Mario Horn (CDU) steht hinter der Entscheidung seiner Verwaltung, trotz großer Hitze am Samstag Feuerwerke für Schulanfangsfeiern genehmigt zu haben. Diese Regelung gab es per Ausnahme für einen Antrag aus Raasdorf und einen aus der Gemeinde Eichigt, sagte das Stadtoberhaupt auf „Freie Presse-Anfrage. Am Samstag hatte es... Der Oelsnitzer OB Mario Horn (CDU) steht hinter der Entscheidung seiner Verwaltung, trotz großer Hitze am Samstag Feuerwerke für Schulanfangsfeiern genehmigt zu haben. Diese Regelung gab es per Ausnahme für einen Antrag aus Raasdorf und einen aus der Gemeinde Eichigt, sagte das Stadtoberhaupt auf „Freie Presse-Anfrage. Am Samstag hatte es...