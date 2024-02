Trotz Insolvenz: Klingenthaler Akkordeonbauer forschen mit neuen Werkstoffen für ein leichteres Instrument

Durch Einsatz neuer Werkstoffe soll das Gewicht des Akkordeons reduziert werden. Die Weltmeister Akkordeon-Manufaktur ist bei dem Projekt Partner der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Auch mit 80 Jahren ist Eberhard Glaß noch ein gefragter Tüftler. Der Zwotaer gilt in der Akkordeonbranche als Fachmann mit einem riesengroßen Erfahrungsschatz, blieb aber oft bescheiden im Hintergrund. Aktuell ist er eingebunden in ein Projekt, mit dem das Gewicht das Akkordeons deutlich gesenkt werden soll. Am Dienstag waren dazu wieder...