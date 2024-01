Tubingbahn, Murmelbahn, Erlebnisspielplatz: Startschuss für „Eckis Entdeckerwelt“ in Schöneck

Ein Paket von Investitionen in den Ganzjahrestourismus soll in der Stadt auf dem Balkon des Vogtlands in diesem Jahr verwirklicht werden. Am Donnerstag gab es dafür den Scheck aus Dresden.

Großer Aufschlag für „Eckis Entdeckerwelt“ in Schöneck: Mit dem Bau eines neuen Kinderwanderweges in der Ski- und Bikewelt will die Stadt ihren Charakter als ganzjähriger Familienferienort stärken. Der neue 1,5 Kilometer lange Erlebnispfad verbindet Berg- und Talstation des Sesselliftes mit Murmelbahn, Erlebnisspielplatz an der... Großer Aufschlag für „Eckis Entdeckerwelt“ in Schöneck: Mit dem Bau eines neuen Kinderwanderweges in der Ski- und Bikewelt will die Stadt ihren Charakter als ganzjähriger Familienferienort stärken. Der neue 1,5 Kilometer lange Erlebnispfad verbindet Berg- und Talstation des Sesselliftes mit Murmelbahn, Erlebnisspielplatz an der...