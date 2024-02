„Turbulenzen" in Bad Elster: Neue Grafik-Ausstellung mit hoher Aktualität

Bei der 37. Ausstellung der Leipziger Grafikbörse werden zurzeit unter dem Titel „Turbulenzen" Arbeiten von 89 Künstlern in Bad Elster gezeigt.

„Turbulenzen“ ist die Ausstellung der 37. Leipziger Grafikbörse überschrieben, die zurzeit in der Kunstwandelhalle Bad Elster gezeigt wird. Sie vereint Arbeiten von 89 vorwiegend in Mitteldeutschland ansässigen Künstlern. So stilistisch unterschiedlich und vielfältig die Werke auch sind: Wegen der Aktualität – obwohl die Ausstellung...