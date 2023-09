Über die Hälfte der Mitarbeiter krank: Pflegedienst im Vogtland schaltet auf Notbetrieb

Die Paracelsus-Klinik Schöneck sucht in dem Bereich externe Hilfe für die Betreuung ihrer Klienten. Gerüchte der Auflösung des Ambulanten Pflegedienstes aus dem Stegreif dementiert der Klinikmanager.

Der Ambulante Pflegedienst der Paracelsus-Klinik muss am Standort Schöneck in den Notbetrieb gehen. Von den knapp 20 Mitarbeitern in diesem Bereich sind mehr als die Hälfte krank, erklärte Klinikmanager Jan Müller auf Anfrage von „Freie Presse“. Der Ambulante Pflegedienst betreut gut 100 Klienten, wie die Patienten in diesem Bereich...