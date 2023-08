Ukrainekrieg: Eichigts Ex-Bürgermeister schreibt an Bundeskanzler

Christoph Stölzel appelliert an Olaf Scholz, „eine weitere Beteiligung Deutschlands am Krieg in der Ukraine zu überdenken“.

Um klare Worte war Christoph Stölzel, Bürgermeister der Gemeinde Eichigt von 2007 bis 2021, selten verlegen. Diesen Ton schlägt der 71-jährige Süßebacher auch in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. Stölzel treibt der Ukrainekrieg um. „Ihr Parteifreund Gerhard Schröder hatte den Mut, sich gegen den... Um klare Worte war Christoph Stölzel, Bürgermeister der Gemeinde Eichigt von 2007 bis 2021, selten verlegen. Diesen Ton schlägt der 71-jährige Süßebacher auch in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. Stölzel treibt der Ukrainekrieg um. „Ihr Parteifreund Gerhard Schröder hatte den Mut, sich gegen den...