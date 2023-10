Umfangreiche Forstarbeiten im Waldgebiet am Schönecker Meiler dauern noch bis in den November

Betroffen ist das Areal zwischen Hotel Tannenhaus, Kreisverkehr und dem Firmengelände von GK Software.

Im Waldgebiet am Meiler in Schöneck und im Bereich der Familienloipe finden derzeit durch den Sachsenforst Waldumbau- und Waldpflegemaßnahmen statt, die bis in den November dauern werden. Betroffen ist das Areal zwischen Hotel Tannenhaus, Kreisverkehr und dem Firmengelände von GK Software. Bei den Arbeiten kommt es zu zeitweiligen Sperrungen...