Unbekannte verunstalten Eisenbahnwaggons in Adorf

Im Laufe der vergangenen Woche sind Schmierereien auf einem Triebwagen und einem Personenwagen aufgebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Schreck und das Unverständnis saßen tief, als die Mitglieder des örtlichen Eisenbahnvereins in Adorf am Montag zu ihren Wagen am Kaltenbach kamen. Wie die Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, hatte unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Woche auf einer Fläche von 35 Metern mal 1,50 Metern Schmierereien auf einem Triebwagen und einem...