Unfall in Adorf: Knall weckt Anwohner

Ein betrunkener Autofahrer hat eine Einbahnstraße falsch befahren und einen Unfall gebaut. Dann flüchtete er. Wie die Polizei ihm auf die Spur kam.

Ein Knall hat am Sonntag, 3.50 Uhr Anwohner in Adorf aus dem Schlaf gerissen: Ein VW-Fahrer war in einer Einbahnstraße in falscher Richtung unterwegs gewesen und frontal gegen einen geparkten Dacia gestoßen. Dann flüchtete der junge Mann vom Ort des Geschehens. Die alarmierte Polizei folgte jedoch der Spur auslaufender Betriebsmittel und...