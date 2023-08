Unfall nach Pkw-Manöver zwischen Oelsnitz und Plauen

Ein Pkw-Fahrer ist am Dienstagabend nach riskantem Manöver im Straßengraben gelandet, so meldet es die Polizei. Der 35-jährige Deutsche hatte gegen 19.45 Uhr die Bundesstraße B92 von Oelsnitz aus in Richtung Plauen befahren. Unmittelbar vor der Auffahrt auf die Autobahn A72 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen Leitpfosten....