Unfall: Straße bei Jägersgrün gesperrt

Ein Fiat-Transporter ist am Mittwochmittag bei einem Unfall auf der Straße zwischen Jägersgrün und Hammerbrücke verunglückt. Der Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er am Nachmittag bereits wieder verlassen konnte. Am Transporter entstand nach den Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von...