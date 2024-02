Unfallflucht in Schöneck: Sattelschlepper rammt beim Wenden Granitsäule

Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend ereignet. Die Fahrer flüchtete unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend in Schöneck ereignete. Dabei streifte ein roter Sattelschlepper eine Granitsäule, die zum Grundstück eines Baugeschäftes gehörte. Laut Polizei war der Lkw gegen 20.45 Uhr auf der Adorfer Straße in Richtung Saaliger Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung stellte er...