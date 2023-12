Verkehr in Schönbrunn: Sorge um Kinder trifft auf langes Schweigen

Am Dorfplatz in Schönbrunn münden mehrere Straßen, die Ortsdurchfahrt macht in Richtung Buswarte einen Knick, der die Übersicht stark einschränkt. Einwohner hätten gern einen Fußgängerüberweg oder Tempo 30. Der Oelsnitzer OB, in dessen Haus die untere Verkehrsbehörde sitzt, schwieg auf Bürgerfragen seit September - bis Dienstag. Bild: Ronny Hager