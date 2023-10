Verkehrsteilnehmerschulungen in Oelsnitz und Theuma

Die Kreisverkehrswacht lädt zu zwei Veranstaltungen am Donnerstag und Freitag.

Die Kreisverkehrswacht Vogtland veranstaltet in den kommenden Tagen zwei Verkehrsteilnehmerschulungen in der Region: Veranstaltung 1 findet am Donnerstag um 19 Uhr im Ratssaal des Oelsnitzer Rathauses statt. Veranstaltung zwei ist für Freitag, 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Theuma, Schulstraße 9 angesetzt. Darüber informiert Thomas Simmert,...